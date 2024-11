L'attaccante era arrivato al Genoa anche grazie al sostegno di Gilardino. Ora sulla panchina c'è il suo ex compagno all'Inter con cui in passato si è scontrato

Mario Balotelliè arrivato al Genoa dopo settimane di trattative, voluto da Alberto Gilardinoche su di lui si era espresso in maniera positiva. Dopo il suo arrivo, il club rossoblù ha deciso di esonerare proprio l'allenatore che lo aveva cercato e di prendere al suo posto Patrick Vieira. I due ex Inter avevano già avuto un'avventura in comune al Nizza ma non era andata benissimo.