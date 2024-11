Genoa, confronto Vieira-Balotelli dopo il 2-2 col Cagliari: “Mi ha detto…”

La gestione di Mario Balotelli al Genoa sarà per Patrick Vieira una lunga telenovela. Comunque vada, per i pregressi che tutti conoscono. Da ex compagni di squadra all'Inter, si sono poi ritrovati al Nizza con il francese già allenatore e il feeling in quel caso non è stato ai massimi livelli. Entrambi non avevano risparmiato frecciate all'altro, per cui la convivenza all'ombra della Lanterna sarà motivo di focus costante.

Di questo anche si è parlato, quindi, al triplice fischio di Genoa-Cagliari, prima gara per Vieira sulla panchina rossoblù. Entrato nel finale di gara, Balotelli non ha inciso e nel finale i due hanno anche conversato davanti alla curva in un dialogo catturato dalle telecamere. "Ha giocato a sinistra, ma ha qualità anche per venire dentro. Il rigore nel finale ha complicato un po' tutto. Cosa gli ho detto? Era dispiaciuto per non essere entrato prima, ma che un giocatore si arrabbi per non aver giocato tanto fa parte delle cose che voglio vedere", ha detto a DAZN.