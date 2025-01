La scaramanzia nel calcio dice molto, se non tutto. Forse per questo, Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli nei suoi auguri di inizio anno non ha osato parlare di scudetto. Ma si è augurato che il 2025 prosegua sulla scia dei risultati ottenuti nella seconda parte del 2024. E con quelle parole si è riferito ai risultati ottenuti dalla sua squadra dall'arrivo di Conte in panchina. E da quando l'allenatore è arrivato in città il rendimento è quello di una squadra da scudetto. 41 i punti fatti e la vetta della classifica condivisa con l'Atalanta.

Il Napoli è al momento in corsa per il titolo, contro Inzaghi (la sua Inter è a meno uno dalla vetta con una gara in meno) e contro Gasperini, con l'allenatore pugliese che - pur non sbilanciandosi - sottolinea come gli piaccia così tanto vincere che odia perdere anche a carte mentre gioca con la figlia. Il patron del club partenopeo in un tweet ha augurato a tutti un buon 2025 e ha parlato dell'obiettivo principale per la sua squadra che resta quello di tornare a giocare la CL.