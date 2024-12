Il giorno dopo la vittoria contro il Venezia, dalle colonne di Libero Fabrizio Biasin analizza questa prima parte di campionato del Napoli di Antonio Conte. "Sette vittorie per 1-0 non sono un caso, ma una dimostrazione di forza. Può sembrare un ossimoro, non lo è affatto. Il Napoli di Conte ha le fattezze del suo allenatore, quelle dell’uomo che magari fatica a mostrare “bellezza” ma puoi star certo che farà l’impossibile per portare a casa i 3 punti. L’assenza di un impianto di gioco all’avanguardia potrebbe essere un problema se gli azzurri avessero più competizioni da affrontare, ma la verità è che a differenza delle rivali - Atalanta e Inter su tutte - possono concentrare le loro energie unicamente sul campionato, un vantaggio non da poco".