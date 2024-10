«Qualche segreto di Pedro svelato ai miei per affrontarlo? Penso che non c'è bisogno, ha fatto 15-16 anni di carriera ad alto livello e chi non lo conosce è perché non gli piace il calcio o non guarda la tv. Sta crescendo durante la stagione e sono contento per lui». Così Cesc Fabregas , allenatore del Como prima della partita contro la Lazio ai microfoni di DAZN sul suo ex compagno al Barcellona .

Al tecnico hanno chiesto anche se ha parlato con Francesco Totti. Nei giorni scorsi l'ex capitano giallorosso ha dichiarato di voler tornare a giocare e si era pensato proprio all'approdo al Como per lui. Indiscrezioni smentite da Hartono, uno dei proprietari del club. E l'allenatore ha aggiunto: «Se l'avrei voluto in squadra? Io sono sempre contento di allenare giocatori di qualità. Ma io ho perso un po' di qualità, quando mi alleno con i ragazzi vedo che già non arrivo. Magari dieci minuti ce la faccio però non di più. Non lo so, è un giocatore che è stato un punto di riferimento, mi ha fatto divertire con la Roma in Europa e in Serie A per tanti anni ed è una leggenda, lo resterà sempre. Ovviamente non abbiamo pensato a lui però al cento per cento i giocatori di qualità sono sempre benvenuti qua», ha concluso il tecnico.