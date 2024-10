Cesc Fabregas, tecnico del Como, ospite al Festival dello Sport di Trento, ha parlato così dei suoi ex allenatori: "Wenger per me è stato tutto, una fortuna per me. Una grande persona, ti chiedeva, si informava... Mi faceva sentire bene, credeva tanto in me e mi faceva alzare il livello. Mourinho è stato speciale: mi ha fatto sentire che credeva in me, sentiva che avremmo vinto la Premier. Io mi fido di quel che sento, ha vinto quel che ha vinto perché è un tecnico e una persona bravissima. Conte è un grande, è stato strano giocare contro di lui l’altro giorno.