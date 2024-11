La classifica di Serie A è più unica che rara. Sei squadre in due punti, una corsa per il titolo e per i posti Champions assolutamente avvincente. In questo momento, sbilanciarsi sull'esito finale è davvero complicato. Ci prova il sito di statistiche applicate al calcio "Football Rankings", che prova a stilare una classifica di percentuali per i piazzamenti dal primo al quarto posto e dal primo al quinto posto, nel caso in cui l'Italia ottenga l'extra slot Champions. Una possibilità che oggi Football Rankings stima nel 55%, quindi con 5 squadre nuovamente qualificate per la Champions.