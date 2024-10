Gilardino: “Balotelli ora deve essere tutelato, deve allenarsi: valuterò”

Alberto Gilardino, dopo la sconfitta contro la Fiorentina, è tornato a parlare di Mario Balotelliin conferenza stampa. L'allenatore del Genoa non aveva a disposizione l'attaccante, arrivato a parametro zero nei giorni scorsi, è rimasto in tribuna nella gara persa contro i viola per 1-0. «Il gol di Gosens è viziato da un fallo di gioco, tutti episodi che condizionano una partita nella quale abbiamo avuto occasioni e abbiamo creato con De Gea che è stato tra i migliori in campo. I giocatori della Fiorentina hanno sicuramente grandi qualità, sono tra le prime quattro-cinque squadre a livello di qualità, e in alcuni momenti della partita ci siamo dovuti difendere. Ma sotto il profilo della prestazione abbiamo dato tutto quello che possiamo dare in questo momento», ha detto il tecnico a proposito della partita.