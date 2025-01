Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli di oggi. Queste le sue considerazioni: "Preoccupato? Sono dispiaciuto per la sconfitta. Abbiamo fatto un buon primo tempo, creando grande difficoltà al nostro avversario che è primo e non per caso. Hanno la possibilità di prepararsi anche in settimana, noi veniamo da tante partite giocate, nella ripresa abbiamo faticato a ripeterci e per questo non siamo riusciti a vincere questa partita.

In altre partite abbiamo reagito bene, oggi non siamo stati bravi a reagire. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, nel secondo meno. Per noi è il sesto anno di fila che non riusciamo a vincere qui, è un dato che bisogna tenere in considerazione. E' la sesta sconfitta consecutiva in un campo difficile per noi. Siamo dispiaciuti per la prima sconfitta in campionato, loro hanno corso tanto e hanno avuto il vantaggio di prepararsi in settimana.