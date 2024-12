La Serie A ha ufficializzato la nomina a presidente di Ezio Simonelli , superando le contestazioni di Claudio Lotito. Ieri mattina il commercialista ha accettato l'incarico e ieri sera è arrivato il comunicato stampa da via Rosellini con il quale si dava notizia dell'elezione del nuovo presidente della Lega Calcio.

Simonelli aveva ottenuto nell'Assemblea 14 voti e il presidente della Lazio aveva chiesto la verifica dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto. Il comunicato è stato firmato da Luca Percassi nel ruolo di reggente in qualità di vice-presidente. Il 10 gennaio, quando si tornerà a votare anche per la carica di AD (con De Siervo in corsa) saranno scelti i consiglieri.