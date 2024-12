"Per tutte le altre cariche, come da ordine del giorno, è stata effettuata una votazione. In nessuna è stato raggiunto il quorum previsto dallo Statuto in seconda convocazione. Per queste cariche è stata convocata una nuova assemblea il prossimo 10 gennaio", spiega in una nota la Lega Calcio. Nell'elezione per l'amministratore delegato della Lega Serie A, l'attuale ad ha ricevuto solo un voto. Erano stati due alla prima tornata del 9 dicembre. Ma i club erano d'accordo nel votare scheda bianca. Perché alla prossima votazione serviranno 11 voti per eleggere il nuovo amministratore delegato, ma come accaduto per il presidente non c'è un consenso unanime e quindi sarà tutto da vedere.