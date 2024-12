Gol da calcio d’angolo di Oristanio, il Venezia pareggia 2-2 col Como

Secondo gol in campionato per Gaetano Oristanio che segna il gol del 2-2 direttamente da calcio d'angolo

Finisce 2-2 Venezia-Como, match valido per la 15° giornata di Serie A al Penzo.

Il Venezia sblocca il risultato al 16' col tiro di Nicolussi Caviglia che trova la deviazione decisiva di Pohjanpalo per battere Reina. Ad inizio ripresa, però, il Como prima pareggia con l'autogol di Candela al 49' e poi la ribalta al 56' con Belotti.

Il Venezia non si arrende e pareggia al 69' con Oristanio che segna direttamente da calcio d'angolo, al secondo gol del suo campionato. Nel finale Nicolussi Caviglia trova il gol del 3-2, annullato però per fuorigioco di Pohjanpalo. Pareggio che non sposta gli equilibri: il Venezia resta ultimo e trova un punticino dopo 4 sconfitte di fila, il Como diventa terzultimo a quota 12 agganciando il Verona.