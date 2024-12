Nel Venezia che continua ad affondare in classifica c'è una nota più che lieta che in qualche modo fa sorridere anche l'Inter. Si tratta di Gaetano Oristanio, uno dei pochi a provarci fino a quando è rimasto in campo anche a Bologna nell'ennesima notte infausta per i lagunari. Molto bene del talento cresciuto nel settore giovanile dell'Inter ha parlato Eusebio Di Francesco ai microfoni di Sky Sport.