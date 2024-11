L'allenatore ha parlato del derby col Toro ma si è soffermato anche sul suo futuro in bianconero

Durante la conferenza stampa che precede il derby di Torino, Thiago Motta ha parlato anche della sua carriera, quella da calciatore e quella da allenatore. «Non potevo mai immaginare che sarebbe diventato il mio derby, sono contento e soddisfatto di quello che sto vivendo. Oggi mi trovo nel posto giusto al momento giusto. Vivo poco la città per una scelta mia, mi sento un grande privilegiato perché in tutta la mia carriera ho avuto la fortuna di vivere in grandi squadre e bellissime città, anche oggi è così. Tutti i derby che ho fatto sono nel cuore, mi hanno dato sensazioni speciali», ha detto riferendosi alla sfida contro i granata.