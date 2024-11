"E' una squadra squilibrata in avanti che vuole Motta così, ma nella costruzione poi di sicuro ci rimetterà mano. Non esiste che uno costruisca una squadra in 2-3 mesi, non si può pretendere tutto subito. Io credo che stia facendo esperimenti, delle prove, per poi vincere il prossimo anno. Lui deve costruire per vincere, non c'è la smania come in passato di vincere per forza subito. Per me dovrà toglierne uno davanti, deve aumentare qualcosa dietro o in mezzo al campo".