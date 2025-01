Secondo pareggio consecutivo per l'Atalanta che non riesce ad espugnare Udine. Crisi Empoli, KO contro il Lecce

L'Atalanta non va oltre lo 0-0 contro l'Udinese e non capitalizza la chance di agganciare il Napoli in testa alla classifica.

La squadra di Gasperini fa parecchia fatica ad imporre il proprio gioco nel primo tempo tanto che è protagonista Carnesecchi a salvare i suoi in un paio di occasioni. Nell'ultima chance del primo tempo, Sanchez coglie prima il palo e poi la traversa, spaventando e non poco l'Atalanta. La Dea reagisce nella ripresa ma non riesce a trovare la via del gol.