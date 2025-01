"Il punto è che l'Inter, come le altre partecipanti a Supercoppa e Champions, sta gestendo una mole di impegni mastodontica, in cui alle partite si somma il peso (rieccolo) di viaggi, trasferte, lontananza dalle famiglie, assenza di recupero. È un gran bel mestiere e qualcuno deve pur farlo, ma nasconderne le conseguenze sarebbe un peccato grave. Se i rincalzi si confermano tali per definizione e pure "per prestazione", nemmeno chi gioca quasi sempre e bene come Barella e Bastoni è esente da errori e omissioni. Mancano le energie che fanno perdere centesimi e centimetri in cui si insinuano gli avversari (Theo e Pulisic sul 2-2). I nerazzurri hanno affrontato la trasferta araba con grande dedizione, arrivando per primi e andandosene per ultimi".