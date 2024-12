Prima i fischi a cui ha reagito, poi un coro per insultarlo: il serbo aveva lasciato il prato dell'Allianz infuriato. Oggi il post per riportare tutti alla calma

«Capisco il rammarico per gli ultimi risultati e avete tutto il diritto di manifestarlo». Dusan Vlahovic chiede scusa ai tifosi della Juventus. Il giocatore bianconero era stato insultato dopo che aveva reagito ai fischi arrivati dalle tribune per il pareggio col Venezia. Ed era uscito dal campo in polemica con i sostenitori presenti allo stadio.