TS: “Vlahovic nel mirino dei tifosi. Ma senza di lui classifica Juve peggiore”

I numeri non bastano

Il calciatore è pieno di responsabilità, spesso criticato per lo stipendio da 23 mln lordi ed è stato attaccato anche ora che è reduce dal gol segnato al City, l'assist col Bologna ed è pure tornato ad essere decisivo, come ieri quando comunque ha segnato il rigore in un momento decisivo. In questo momento i suoi numeri dicono che ha segnato 11 gol, 23 in tutto il 2024. "La sensazione è che senza Vlahovic questa Juve non avrebbe pareggiato così tante partite, ma forse persa qualcuna di più e che la classifica, che ora piange visti i nove punti dalla vetta, potesse essere (decisamente) peggiore", scrive TuttoSport a difesa dell'attaccante che però i tifosi bianconeri hanno messo nel mirino.