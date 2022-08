Coppa Italia Femminile, il sorteggio: Inter nel girone con Parma e Cesena

Le Inter Women di Rita Guarino sono state inserite nel Girone D insieme a Parma e Cesena. I 10 club della Serie A TIM e i 14 di Serie B ammessi alla fase a gironi sono stati inseriti in 8 gruppi da 3 squadre. Le nerazzurre che sono tra le 8 teste di serie, riposeranno alla prima giornata (11 settembre) per poi disputare due match fuori casa nelle restanti due giornate di gara, in programma rispettivamente il 2 novembre e l’8 gennaio. Ogni squadra giocherà due partite e solo le prime classificate dei gironi si qualificheranno per i Quarti di finale.