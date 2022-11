Femminile, in vendita i biglietti di Inter-Juventus: tutte le informazioni

Dopo il pareggio in casa della Fiorentina e la trasferta contro il Parma, chiusa sul 2-2, l'Inter farà il suo debutto casalingo nel girone di ritorno con il big match contro la Juventus: una sfida fondamentale per il campionato delle nerazzurre.

L'appuntamento è per sabato 3 dicembre alle 14:30 allo stadio "Ernesto Breda" di Sesto San Giovanni. Le ragazze di Rita Guarino avranno bisogno di tutto il sostegno del pubblico nerazzurro, che ha riempito lo stadio già in occasione del derby contro il Milan e del big match contro la Roma. Sono in vendita i biglietti per assistere a Inter-Juventus.