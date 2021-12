Goldoni: “Inter, rifarei tutto. Il derby col Milan una cosa pazzesca: emozioni…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex calciatrice e grande tifosa dell'Inter Eleonora Goldoni sul suo passato in nerazzurro

"Io mi ricordo di aver vissuto il derby di Milano come una cosa pazzesca, forse più grande di me. Due anni fa ero diversa da quella che sono adesso ed è stata una giornata piena da vivere. Quel giorno avevo giocato titolare e ti ritrovi con una serie di emozioni nuove: lo stadio era pieno, era il mio primo derby con la maglia dell’Inter. Quello che accomuna Inter e Napoli penso sia la tifoseria molto calorosa".

"L’anno in nerazzurro è stato il più sofferto e difficile della mia vita. Proprio per questo lo rifarei. Non ho rimorsi, la sofferenza vissuta durante quella stagione mi rende ciò che sono adesso. Mi ha fatta crescere, cambiare e maturare. Soprattutto a livello psicologico ed emotivo ma ci devi mettere la volontà, l’impegno ed il lavoro. Il lavoro mentale guida il corpo e quindi il lavoro sul campo. Io ogni giorno mi prometto di dare il massimo che ho a disposizione in quella giornata. Vorrei in futuro guardarmi indietro e sapere di aver dato tutto. Arriverò dove arriverò ma voglio essere sicura di aver fatto tutto il possibile".