Guarino: “KO con la Juve? I dettagli hanno fatto la differenza. Rinnovo? Felice e orgogliosa”

"Oggi mi è piaciuto l'atteggiamento, non mi è piaciuto il dettaglio. In 5' abbiamo subito due gol, quando potevamo passare in vantaggio o accorciare il risultato. Sono quei piccoli dettagli che fanno la differenza a livello di punteggio di una gara, per il resto ho visto quello che volevo vedere. Non credo che abbiamo disputato una partita al di sotto delle aspettative. Se poi andiamo ad analizzare alcune frazioni di gioco, sicuramente non siamo contenti di alcune disattenzioni che fin lì non c'erano state. Abbiamo provato a riaprire la partita, ma non siamo riusciti a finalizzare. Ci sono stati degli episodi che non abbiamo affrontato nel migliore dei modi. Il mio rinnovo? Sono molto felice e orgogliosa, con il club c'è una fiducia reciproca che si rinnova. Certo, volevamo festeggiare con una vittoria, non siamo felici di non aver dato una soddisfazione ai nostri tifosi, che qui sono arrivati veramente numerosi".