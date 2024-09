Noi abbiamo preparato la partita per partire forti, è ovvio che se stai bene fisicamente riesci ad appocciare in questo modo. Penso che potremo ancora migliorare dal punto di vista fisico. Il mio gol? Ho ricevuto palla che ero di spalle, ho pensato prima a proteggerla. Nel momento in cui mi sono girata ho visto lo spazio e ho provato a tirare, è andata bene. Il Napoli? Sarà una partita in cui nulla deve essere dato per scontato. Sono tutte partite che se non vengono prese in un determinato modo rischiano di crearti problemi. Dovremo entrare in campo come oggi e fare il massimo".