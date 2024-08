Il secondo tempo è un ottimo esercizio di gestione e possesso, con la voglia di rimonta della Sampdoria che viene subito smorzata dall’ottimo approccio dell’Inter. A due minuti dall’entrata in campo Detruyer colpisce la traversa, poi all’ora di gioco Magull cala il poker di testa sul cross perfetto di Serturini. La Sampdoria si fa vedere all’81’ con Pellegrino fermata da Runarsdottir e un minuto dopo arriva il quinto sigillo interista con l’ottima palla di Csiszar per l'inserimento di Polli che brucia la difesa della Sampdoria e mette in porta. Si chiude in bellezza con cinque gol e ottimi segnali il debutto nerazzurro in Campionato. Il prossimo appuntamento è fissato il 15 settembre per la sfida contro il Napoli.