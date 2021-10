Inter Femminile, Sousa: “Vincere con la Roma è stato importante. Sarà campionato competitivo”

Inter-Juventus si gioca sabato alle 14.30h allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, le parole della calciatrice

Dopo l'importante vittoria conquistata contro la Roma di mister Spugna, le nerazzurre proseguono la settimana di allenamenti in vista dell'impegno contro la Juventus. La gara valevole per la 7^ giornata del Campionato di Serie A Tim Vision si giocherà sabato 30 ottobre alle 14.30h allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni. A pochi giorni dalla sfida con le bianconere, Kathellen Sousa ha parlato ai microfoni di Inter tv, raccontando l'emozione del ritorno in campo dopo un lungo stop forzato per infortunio.

"Tornare in campo per me è stato bello e importante, perchè mi sono di nuovo sentita viva dopo aver trascorso tanto tempo lontano dai campi da gioco. Vincere contro la Roma per noi è stato importante perchè venivamo da due risultati non positivi e poi questa vittoria è doppiamente importante a livello mentale in vista dell'impegno che ci aspetta questa settimana".