Inter Primavera, 6-0 in amichevole al Campo di Trens: doppiette per Jurgens e Cappadonna

Nella prima amichevole stagionale contro il Campo di Trens, l'Inter vince 6-0 anche grazie alle doppiette di Jurgens e Cappadonna

Prosegue a Vipiteno, in Trentino Alto Adige, la preparazione dell'Inter U19 in vista del prossimo campionato. La squadra agli ordini di Cristian Chivu rimarrà in ritiro sino a domenica 2 agosto. Nella prima amichevole stagionale contro il Campo di Trens, l'Inter vince 6-0: a segno per i nerazzurri Jurgens e Cappadonna con una doppietta, oltre alle reti di Abiuso e Magazzù.