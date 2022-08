Inter Primavera, Chivu: “Ecco il nostro obiettivo. Con Inzaghi bel rapporto”

In vista dell'inizio del campionato Primavera, l'allenatore dell'Inter Under 19, Cristian Chivu, ha parlato ai microfoni di Inter TV

Gianni Pampinella

In vista dell'inizio del campionato Primavera, l'allenatore dell'Inter Under 19, Cristian Chivu, ha parlato ai microfoni di Inter TV. "Non dimentichiamo che siamo in un Settore Giovanile e abbiamo l'obbligo di far crescere i giocatori. Noi cerchiamo di prepararli al meglio, rimaniamo sempre una squadra da Settore Giovanile. Bisogna avere una crescita continua a livello individuale che poi ti permette di crescere come gruppo e come squadra".

I fuori quota?

"Non si tratta di una scelta coraggiosa, ma una scelta normale di un Settore Giovanile che vuole far crescere i giocatori. All'Inter abbiamo la fortuna di avere un responsabile molto sveglio e di capire che la crescita individuale anche inserendo quelli più piccoli ti fa crescere a livello di squadra. Non è detto che avendo dei fuori quota ti porta al successo. Poi in un Settore Giovanile il successo deve essere l'ultimo dei pensieri, bisogna prepararli per la prima squadra e per il loro futuro. Essendo un allenatore del settore Giovanile, devo essere tutto: insegnante, amico, leader. Tirare fuori il meglio di loro e fare capire che è un gioco. Il resto sta a noi capire le modalità dal punto di vista della metodologia per sfruttare al massimo quelle che sono le loro caratteristiche".

Cosa stai imparando e quanto sei cresciuto?

"Sto crescendo insieme a loro e per me è un'esperienza bella. Ho scelto di fare l'allenatore in un Settore Giovanile che è totalmente diverso allenare gli adulti. Ma è un percorso importante per me che mi permetterà di stare in mezzo a un gruppo, con i ragazzi credo sia più semplice. Poi avere diverse letture in campo e saper capire come non mettere in difficoltà il gruppo".

Inzaghi?

"Con Simone abbiamo un bel rapporto. Alcuni giocatori hanno fatto allenamenti in prima squadra e non solo. Zanotti ha debuttato in Serie A, molti sono stati in panchina nello scorso campionato. A noi fa piacere portare dei ragazzi pronti a fare il loro percorso e a dare una mano alla prima squadra. Penso che il nostro obiettivo come Primavera è questo, far crescere i giocatori e che siano pronti alle richieste della prima squadra".

Il debutto col Bologna

"Partite semplici non ce ne sono, il Bologna è un gran bell'avversario. Era una squadra pronta e ben allenata con giocatori che sono cresciuti e che hanno qualità. Poi il campionato è lungo, non credo che ci sia una squadra pronta al 100% in questo momento. La crescita sarà visibile a gennaio/febbraio. È un campionato strano questo, a novembre ci fermiamo di nuovo, non sarà un campionato facile. Saranno due campionato, uno fino a novembre e l'altro che partirà a gennaio".

(Inter Tv)