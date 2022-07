Inter, la Primavera di Chivu è a lavoro: il programma delle amichevoli

I nerazzurri, dopo una prima fase al KONAMI Youth Development Center, si trasferiranno a Vipiteno dove scenderanno in campo in amichevole

Da sabato 23 luglio il gruppo si trasferirà in Alto Adige, proseguendo il ritiro a Vipiteno fino all'1 agosto. Oltre alle tradizionali sedute di allenamento la squadra scenderà in campo anche per degli incontri amichevoli.