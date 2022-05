Inter Primavera, Peschetola: “Col Cagliari sfida difficile, ma niente ansia”

Le dichiarazioni del calciatore nerazzurri a pochi giorni dalla semifinale dei playoff Scudetto del campionato Primavera

Prosegue al Centro Sportivo Suning la preparazione della Primavera interista, impegnata sabato nella semifinale scudetto contro il Cagliari. Dal ritiro nerazzurro ha parlato ai microfoni di Inter TV Lorenzo Peschetola: "Abbiamo fatto una seconda parte di stagione di altissimo livello, giorno dopo giorno siamo cresciuti come gruppo dando tutto in allenamento. I risultati che volevamo sono arrivati ma adesso bisogna mettere tutto da parte e giocare al massimo questa semifinale per continuare il nostro sogno. Contro il Cagliari sarà molto difficile, loro sono una grande squadra, ma noi daremo il 100% per provare ad ottenere la vittoria".