Inter, i risultati del vivaio: l’Under 18 stravince il derby col Milan 6-0

UNDER 19 FEMMINILE

Campionato, 15ª giornata Inter vs Lazio 1-2.

UNDER 18

Campionato, 16ª giornata INTER vs Milan 6-0.

Il big match di giornata termina con un rotondo 6-0 in favore dei nerazzurri. La squadra di Zanchetta controlla ritmo e gioco dall’inizio alla fine, superando nettamente i rossoneri nella 16^ giornata del campionato U18. Sblocca il match la bellissima rete di Bovo, destro da fuori area che si spegne all’angolino. Il raddoppio e la terza rete portano la firma del numero 10 Quieto, che dall’interno dell’area di rigore batte due volte Bartoccioni. Nella ripresa Tamiozzo di testa, Zefi con un’azione personale e Vedovati quasi allo scadere regalano il definitivo successo all’U18 interista.

UNDER 17

Campionato, 19ª giornata Brescia vs INTER 0-3.

Continua bene il grande cammino dell’U17 di Tiziano Polenghi, prima in classifica con due punti di vantaggio sul Milan. A Brescia finisce 3-0 per i nerazzurri: le firme sono quelle di De Pieri (decimo gol in campionato), Lavelli e Pinotti.