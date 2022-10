Inter Women – Le convocate di Guarino per la sfida contro la Roma

Dopo il pareggio contro il Sassuolo, l'Inter di coach Rita Guarino si prepara a scendere di nuovo in campo. L' 8^giornata della Serie A TIM vedrà le nerazzurre impegnate sabato 29 ottobre contro la Roma allo stadio "Breda" di Sesto San Giovanni: il match contro le giallorosse è in programma alle ore 14.30. Sarà un big match d'alta classifica per le ragazze di Rita Guarino: l'Inter, ancora imbattuta, si trova al secondo posto in campionato con 17 punti, uno in meno della Roma e della Fiorentina appaiate in prima posizione. Le giallorosse sono reduci dalla vittoria per 1-0 contro il Como, che ha permesso alla Roma di scavalcare l'Inter in classifica.