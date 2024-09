«Sono soddisfatto in generale perché queste ragazze stanno dando un valore aggiunto al nostro lavoro. Le vediamo lavorare ogni giorno, stanno crescendo di giorno in giorno e per lo staff è gratificante. Le vediamo lavorare e gettare il cuore oltre l'ostacolo. Questa era una gara sporca, l'abbiamo fatta diventare pulita noi con belle giocate e la cattiveria agonistica che piace a me. Alla sfida con la Roma dopo questa vittoria arriviamo bene, dobbiamo essere bravi noi a smorzare gli entusiasmi. Festeggiare quanto è giusto ma non abbiamo ancora fatto niente. Poi arriva la Roma, una squadra che vince da due anni e sta facendo bene, ce la giocheremo, ecco», ha concluso.