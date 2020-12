Inter Women, arriva la sconfitta di misura sul campo della Florentia: decide la Pugnali

Nonostante una buona prestazione collettiva, l’Inter cade sul campo della Florentia 1-0.

Inizio di primo tempo molto combattuto su un campo difficile, reso pesante dalla pioggia nelle ore precedenti al match. L’Inter ci prova al 16′ con un potente tiro dalla distanza di Beatrice Merlo, ma la conclusione termina alta. A trovare il vantaggio sono le padrone di casa al 23′ con un tiro da fuori area di Pugnali, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 35′ Caroline Møller con una bella azione personale serve in area Tarenzi, che non centra lo specchio della porta. Allo scadere della prima frazione di gioco, una buona azione corale lancia in porta Stefania Tarenzi, ma Tampieri salva il risultato.

All’inizio del secondo tempo le nerazzurre si portano ripetutamente sottoporta, senza però trovare la rete. Al 15′ Simonetti apre il gioco per Tarenzi che può crossare in area, ma Caroline Møller non ci arriva di un soffio. Alla mezz’ora è ancora Tarenzi ad avere tra i piedi una palla importante, ma il tiro termina alto. Al 42′ Anna Catelli ci prova dalla distanza, ma la palla esce di poco. Nonostante i numerosi tentativi delle nerazzurre per ribaltare la partita, il match termina 1-0 per le padrone di casa.

(Fonte: Inter.it)