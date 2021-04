Inter, l’U18 di Chivu batte il Parma. U17, termina in parità il derby col Milan

I risultati del weekend delle formazioni giovanili dell'Inter con il successo dell'Under 18 e il pareggio dell'Under 17

Un successo ed un pareggio rispettivamente per U18 e U17, impegnate nella giornata odierna contro Parma e Milan. La formazione di Cristian Chivu supera il club emiliano 3-1 in trasferta grazie alla doppietta di Ballabio e alla rete di Magazzù. Pari e spettacolo nel derby U17 tra Inter e Milan, 2-2 il punteggio finale: nerazzurri due volte in svantaggio ma poi bravi a recuperare prima con Owuso e poi con Pelamatti.