Inter U18, seconda vittoria consecutiva per la squadra di Chivu: Parma battuto 4-1

Netto successo della formazione di Cristian Chivu nel recupero della 2^ giornata del campionato U18

Seconda vittoria consecutiva per i nerazzurri che, dopo aver ottenuto il successo in casa del Torino, al Centro di Formazione Suning superano il Parma 4-1 nel recupero della 2^ giornata del campionato U18.

Inter in vantaggio dopo cinque minuti con la rete firmata da Fabbian. Prima della fine della prima frazione arrivano anche le reti di Magazzù (su calcio di rigore) e Jurgens, a conferma della supremazia nerazzurra. Nei restanti quarantacinque minuti una rete per parte, siglate da Jurgens (autore di una doppietta) e Vaglica, per il 4-1 finale in favore della squadra allenata da CristianChivu.