Il campionato italiano mi sta piacendo molto, c'è molta intensità in ogni partita, ci sono risultati soprendenti, a volte una squadra vince e la settimana successiva perde, partite molto equilibrate. La Roma? Non vedo l'ora di giocarci contro. L'anno scorso ha vinto lo scudetto, è un grande avversario, con grandissime giocatrici. Sarà una partita molto importante e ci metteranno alla prova, spingendoci a dare il massimo. Dovremo entrare in campo in modo proattivo, i primi 15 minuti saranno fondamentali. Una delle chiavi sarà il nostro livello fisico".