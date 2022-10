Inter Women, in vendita i biglietti per la gara contro la Roma: tutte le info

Dopo la grande vittoria nel derby contro il Milan, l'Inter scenderà di nuovo in campo al Breda per il big match contro la Roma

Dopo la grande vittoria nel derby contro il Milan, l'Inter di coach Rita Guarino scenderà di nuovo in campo allo stadio "Ernesto Breda" di Sesto San Giovanni per il big match contro la Roma. Una sfida di alta classifica: cinque vittorie e un pareggio hanno infatti permesso all'Inter di portarsi in vetta al campionato, con la Roma che insegue a un punto di distanza. L'appuntamento è per sabato 29 ottobre alle 14:30 allo stadio "Breda" di Sesto San Giovanni.