Inter Women, ecco le convocate di Guarino per il derby contro il Milan

MILANO - Dopo la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, l'Inter tornerà in campo contro il Milan nella 6^ giornata della Serie A TIM femminile. Il derby è in programma sabato 15 ottobre allo stadio “Breda” di Sesto San Giovanni: fischio d'inizio alle 14:30. Per la sfida contro il Milan coach Rita Guarino ha convocato le seguenti calciatrici: