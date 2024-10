"Abbiamo fatto davvero una buona prestazione contro la Roma, una squadra molto forte. Dobbiamo portarci a casa tutta quella sicurezza che abbiamo guadagnato in questa partita e riproporla nella prossima sfida. Penso anche che dobbiamo rimanere con i piedi per terra, un pareggio contro la Roma non significa che da qui in poi vinceremo sempre. Tutte le sfide sono ugualmente importanti, dobbiamo concentrarci sulla prossima. Il Como? Sarà importante mantenere alta la concentrazione dall'inizio alla fine della partita. Sarà una sfida difficile, giochiamo in trasferta, e questo la rende ancora più dura per noi. Penso che saremo in grado di giocare con la stessa sicurezza vista contro la Roma, cercheremo di fare la nostra partita e di giocare il pallone. Vogliamo portare a casa i 3 punti".