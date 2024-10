"Gli stati generali del calcio italiano" è uno degli incontri in programma al Festival dello Sport in corso di svolgimento a Trento. Uno degli ospiti è il presidente dell'Inter Beppe Marotta che ha parlato dello stato attuale in cui versa il calcio italiano. Il primo argomento è la questione stadio: "Sono testimone di questa evoluzione calcistica, quindi ho potuto vivere il modello del mecenatismo e quello dell'imprenditoria vera. Io e Scaroni rappresentiamo una proprietà fatta da fondi di investimento importanti. Il calcio va verso questo tipo di modello, meno male che ci sono perché immaginare a Milano non avere una proprietà italiana rappresentava un calcio che andava verso il default".