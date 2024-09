Hillary Diaz, nuovo acquisto dell'Inter femminile, si è presentata ai microfoni di Inter TV: "Sono molto entusiasta in questo momento. Non vedo l'ora di scendere in campo e rappresentare i colori di questa squadra. Questa opportunità significa davvero molto per me: desideravo fare un'esperienza all'estero, in Europa, in un club valido come l'Inter e penso che ci siano degli obiettivi davvero interessanti qui. Penso che avrò l'opportunità di migliorare, non vedo l'ora di iniziare.