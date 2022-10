Inter Women, Guarino: “Complimenti alla Roma, noi non eravamo al completo in attacco ma…”

Rita Guarino, allenatore, ha parlato così ai microfoni di La7 dopo il match perso dall'Inter Women contro la Roma

Matteo Pifferi

Prima sconfitta in campionato per l'Inter Women, che cade 2-1 in casa contro la Roma. Rita Guarino, allenatore, ha parlato così ai microfoni di La7 dopo il match:

"Quando giochi contro una squadra come la Roma, devi avere delle carte da giocare nei 90', si fanno delle scelte per alzare il livello e tenerlo sempre alto. Questi due gol, non ci hanno permesso di sfruttare questa strategia, complimenti comunque alla Roma".

Difficoltà a fare gol...

"Quando giochi contro la migliore difesa e non sei nel pieno delle tue potenzialità d'attacco, non può essere la stessa cosa che ci lascia rimpianti in campo. Potevamo avere una migliore gestione nel campo, dobbiamo migliorare, abbiamo lasciato il pallino del gioco a loro, ricordiamoci che la Roma è la miglior difesa del campionato"