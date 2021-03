Inter Women, Sorbi: “Fatto il massimo col Napoli. Milan? Nulla da perdere”

Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Inter Women, Attilio Sorbi, al termine della sfida di campionato contro il Napoli terminata in parità

L'allenatore dell'Inter Women, Attilio Sorbi, ha commentato il pari casalingo contro il Napoli ai microfoni dei canali ufficiali del club nerazzurro: "Il risultato è quello che conta e rimane, non posso rimproverare nulla alle ragazze perché hanno dato tutto quello che avevano e sono state encomiabili. Potevamo essere più lucidi in qualche decisioni tattiche però nel calcio ci sta. Volevamo vincere la partita però dovevamo stare attenti perché i punti del Napoli non rispecchiano la forza di questa squadra. La loro rosa è molto vasta, ha cambiato molto rispetto all'andata con giocatrici straniere di valore. È stata una partita difficilissima anche sotto il punto di vista nervoso, le ragazze però hanno fatto di tutto per portare a casa i tre punti ma non ci siamo riusciti. Sono convinto che queste ragazze daranno molte soddisfazioni".