Inter Women: ecco le formazioni ufficiali per la trasferta di Parma

Dopo lo 0-0 contro la Fiorentina, l'Inter di coach Rita Guarino torna in campo a Parma: ecco le formazioni ufficiali

PARMA - Dopo lo 0-0 contro la Fiorentina torna in campo l'Inter di coach Rita Guarino. Le nerazzurre affrontano in trasferta il Parma nel match valido per la 10^ giornata del campionato. Il calcio d'inizio è fissato alle 19.00.