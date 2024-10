Gianpiero Piovani, tecnico dell'Inter Women, ha commentato ai microfoni di Inter TV il pareggio ottenuto contro la Roma: "Sono molto felice, non tanto per il risultato che sicuramente ci gratifica contro una grande squadra, ma soprattutto per la prestazione di carattere delle ragazze. Rimontare la Roma non era facile, ci siamo riusciti, le ragazze sono state davvero molto brave. Dobbiamo continuare su questa strada perchè penso sia la strada giusta per toglierci tante soddisfazioni. Oltre a lavorare tanto a livello tecnico e tattico, teniamo tanto allo spirito caratteriale, all'entrare subito in partita.