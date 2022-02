Karchouni: “Orgogliosa di essere all’Inter. Facciamo di tutto per essere all’altezza”

Dopo aver firmato il rinnovo con l'Inter, la calciatrice nerazzurra Karchouni ha parlato ai microfoni di Inter tv della sua esperienza in Italia

"Sono molto felice. I miei genitori mi hanno aiutato con questo rinnovo dicendo che questa fosse un'opportunità molto importante. Questo club è molto disponibile e ha fatto tanto per me. Sono molto contenta di aver rinnovato. Mi sento a casa qui. In campo ma anche fuori dal campo mi sento a mio agio. Sono molto orgogliosa, felice di essere circondata da tanta bella gente. Mi aiutano tanto, ogni giorno. Provo a essere la miglior versione di me stessa dentro e fuori dal campo. Voglio migliorarmi ogni giorno sia come calciatrice che come persona. Campionato italiano di ottimo livello, superiore alla Francia. Stesso livello, se non superiore agli Usa. Contenta di mettermi alla prova e misurarmi con calciatrici forti. Ringrazio tutti i tifosi che ci aiutano sia quando giochiamo che quando non giochiamo. Facciamo di tutto per essere all'altezza di questo club".