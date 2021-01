L’Inter Women cade in casa: Marinelli e Tarenzi non bastano, vince la Fiorentina 3-2

Le ragazze di Attilio Sorbi non riescono a sfruttare le numerose occasioni create ed escono sconfitte per 3-2 contro le viola. Per le nerazzurre in gol Marinelli e Tarenzi.

Dopo pochi secondi dal fischio d’inizio, l’Inter passa subito in vantaggio: Pandini apre il gioco sulla sinistra per Gloria Marinelli che approfitta di un errore difensivo e spedisce in rete battendo Schroffenegger. La Fiorentina risponde subito con Baldi dalla distanza, ma una grande parata in tuffo di Marchitelli spedisce la palla in calcio d’angolo. Al 17′ le nerazzurre si ripropongono sottoporta con Marinelli che crossa in area per Simonetti ma il colpo di testa termina a lato. Al 26′ la Fiorentina trova il pareggio con un tiro da fuori di Adami. L’Inter continua a spingere e alla mezz’ora Tarenzi calcia in porta, ma Schroffenegger respinge e salva il risultato. Ancora Inter al 40′ con una grande giocata personale di Tarenzi che lancia in porta Marinelli, ma il portiere della Fiorentina respinge nuovamente.

Al rientro dagli spogliatoi, la Fiorentina trova il vantaggio su rigore con Sabatino. Le nerazzurre provano a sfruttare gli sviluppi di un calcio d’angolo, ma Schroffeneger anticipa il colpo di testa di Ilaria Mauro. L’Inter trova il pareggio al 77′ con Stefania Tarenzi, che sfrutta una bella sponda di Marinelli. Allo scadere la Fiorentina trova il vantaggio con Middag.

(Fonte: Inter.it)