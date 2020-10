Verso il derby femminile, Pandini: “Partita sempre speciale. Milan grande squadra, noi…”

A due giorni dal derby femminile, Marta Pandini ha raccontato ai microfoni di Inter Tv come si aspetta questa sfida tra Milan e Inter: “Per me il derby è sempre stata una partita speciale fin da bambina: sono nata a Milano e per mia la città questo match è veramente importante. Se prima la guardavo da tifosa, ora ho la fortuna di giocarla.”

“Il Milan ha dimostrato di essere una grande squadra, subendo davvero poco. Noi arriviamo da un pareggio contro una grande squadra come la Roma e questo ci ha portato ad avere maggior fiducia in noi stesse”, ha aggiunto la centrocampista nerazzurra.

