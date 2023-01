Inter Women, si torna in campo: domani la sfida di Coppa Italia in casa del Parma

Torna in campo l'Inter di coach Rita Guarino, quasi un mese dopo l'ultima partita giocata prima della sosta natalizia. Le nerazzurre saranno impegnate in casa del Parma nel match valido per la 3^ giornata della Coppa Italia femminile, in programma domenica 8 gennaio alle 14.30 allo stadio "Ennio Tardini". L'Inter ha chiuso il 2022 con una vittoria per 2-1 in casa del Pomigliano nella 12^ giornata della Serie A TIM, risultato che ha portato le nerazzurre a quota 22 punti in classifica, dove l'Inter occupa momentaneamente il quarto posto.